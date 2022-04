Red Hot Chili Peppers: Comeback-Album klingt wie eine Pflichtübung

Trotzdem kann „Unlimited Love“ nicht an die Qualität von mit Frusciante entstandenen Alben wie „Californication“ oder „By The Way“ anschließen, als diese Fusion von Funk, Metal und Hip-Hop neu, ambitioniert und deshalb aufregend war. Vom ersten Ton an klingt „Unlimited Love“ als hätten die Chili Peppers ihren Sound hier häufig durch einen Easy-Listening-Filter geschickt - den Frusicante mit furiosen Soli zerreißen will.