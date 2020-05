Drei klare Favoriten

Im Wiener Ringturm grüßte am Montag das Murmeltier: Wie in der gleichnamigen Komödie mit Bill Murray wiederholte sich eine Szene ständig. Drei Filme wurden bei den Nominierungen zum Österreichischen Filmpreis immer wieder genannt: Julian Pölslers „Die Wand“, Florian Flickers „Grenzgänger“ und Ulrich Seidls „Paradies: Liebe“. „Die Wand“ ist in den Kategorien Bester Spielfilm, Beste Regie und Beste Darstellerin ( Martina Gedeck) sowie Drehbuch und Szenenbild nominiert. Seidl in den Kategorien Bester Spielfilm, Beste Regie, Beste Darstellerin (Margarethe Tiesel), Drehbuch, Kamera und Szenenbild. Florian Flickers „Grenzgänger“ darf dazu noch in der Sparte Beste Musik auf einen Preis hoffen. Die Entscheidung über die Auszeichnungen, die heuer erstmals im Wiener Rathaus vergeben werden, treffen die rund 280 Mitglieder der Österreichischen Filmakademie. Deren Präsident Karl Markovics freute sich, eine neue Kategorie präsentieren zu dürfen: die des Besten Kurzfilms.