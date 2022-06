Faszinierender Fake: "Modell" für Freiheitsstatue von KI generiert

Die Geschichte klingt fast zu gut, um wahr zu sein - und sie ist es auch: Die bildhübsche Frau mit entschlossenem Blick, deren scheinbar eben erst wiederentdecktes Porträtfoto seit einiger Zeit in sozialen Medien weitergereicht wird, soll einst dem Bildhauer Frédéric Auguste Bartholdi für die New Yorker Freiheitsstatue Modell gestanden haben. Bei der Schönheit handle es sich zudem um einen echten Promi, behauptet der mitgelieferte Text - es sei Isabelle Boyer-Singer, die Witwe von Isaac Singer, der mit der Erfindung der Nähmaschine zu Reichtum gekommen war. Einer der frühen Wolkenkratzer - das heute nicht mehr erhaltene Singer Building - prägte zudem einst die frühe Skyline New Yorks.