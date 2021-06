"Falling": Viggo Mortensens gelungenes Regiedebüt

"Emotionen und Zärtlichkeit waren tabu"

Hat er auch eigene Familienerfahrungen ins Script einfließen lassen? „Natürlich habe ich auch an meinen Vater und meine Mutter gedacht, als ich das Projekt begonnen habe. Mein Vater war noch von der alten Generation in Dänemark, eines von sechs Kindern. Er wuchs in der Zeit der Depression auf, erlebte die deutsche Besatzung. Männer dieser Generation konnten nicht auf dieselbe Weise mit ihren Kindern kommunizieren wie Väter das heute tun. Emotionen und Zärtlichkeit waren tabu. Und sie taten sich unendlich schwer zu sagen: Das tut mir leid. Da gibt es schon Ähnlichkeiten im Film“.

Mortensen wuchs in Argentinien auf, ehe er nach der Scheidung mit seiner Mutter und seinen zwei Geschwistern nach New York zog. Mit 22 machte er an der St. Lawrence University in Canton, New York, seinen Abschluss in Politik und Spanisch, danach ging er nach Europa, wo er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser hielt. Nach zwei Jahren kehrte er zurück, um Schauspieler zu werden. Heute lebt er mit der spanischen Schauspielerin Ariadna Gil und dem gemeinsamen Sohn hauptsächlich in Madrid: „Ich liebe Spanien, seine Kultur, seine Sprache. Generell mag ich Gegenden, die echte Jahreszeiten haben.“