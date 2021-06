"Loki" auf Disney +: Die Renaissance der nordischen Götter

In den Marvel-Heften wurde er dagegen eher unattraktiv dargestellt. Mit grantig-wilder Miene und gehörntem Helm. Aufgehübscht durch seinen Darsteller Tom Hiddleston, kommt Loki in Film und Fernsehen wieder Edda-getreu als Feschak daher.

Auch in der neuen Serie. Als attraktive Mischung aus Irrsinn, großäugiger Verletzlichkeit und physischer Grazie. Aus der Nebenfigur nordischen Sagenwelt ist – dank Marvel – inzwischen ein Popstar geworden.

Heute ist Loki ein Symbol der Queerness und ein Held der nerdigen Außenseiter. In den Comic-Heften wird übrigens immer wieder angedeutet, dass Loki bisexuell sein könnte. Bei der Pressekonferenz wollte man auf dieses Thema aber nicht eingehen.

Eher darauf, dass Tom Hiddleston die vergessene nordische Sagengestalt zum intellektuellen und sexualpolitischen Leitbild machen wolle. Die Schurken, so Hiddleston, seien immer interessanter als die Helden. Und er vergleicht seine Interpretation des Loki mit Shakespeare-Bösewichten – wie etwa den Coriolanus, den er schon auf einer Londoner Bühne gespielt hat. Loki ist demnach nicht irgendein „guy you love to hate“, also einer, den man gerne hasst.