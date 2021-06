Diagonale 2021: "Hochwald" von Evi Romen als bester Spielfilm gekürt

Der Preis für den besten innovativen Film, Experimental- oder Animationsfilm ging an The Golden Pixel Cooperative für "Half of the Sky", dafür gibt es 8.500 Euro. Der Kurzspielfilmpreis (5.500 Euro) wurde an Maximilian Conway für "Liebe, Pflicht & Hoffnung" verliehen. In der Kategorie "Bester Kurzdokumentarfilm" ging die mit 4.000 Euro dotierte Auszeichnung an Sophie Gmeiner für "Frauenfragmente: Gini und Resi". Bester Nachwuchsfilm (5.500 Euro) wurde "Eva-Maria" von Lukas Ladner.

3.000 Euro für die beste künstlerische Montage Spielfilm erhielten Karina Ressler und Joana Scrinzi für "Fuchs im Bau", im Bereich Dokumentarfilm gewannen Yves Deschamps und Hubert Sauper für "Epicentro" (ebenfalls 3.000 Euro).

Die Preise (je 3.000 Euro) für die beste künstlerische Bildgestaltung bekamen Ludwig Wüst für "3.30PM" (Spielfilm) und Jordane Chouzenoux für "Wenn es Liebe wäre" (Dokumentarfilm).

Für das beste Sounddesign wurden im Bereich Spielfilm Vinzenz Schwab für "Another Coin for the Merry-Go-Round" und bei den Dokumentarfilmen Benedikt Palier für "Soldat Ahmet" mit je 3.000 Euro bedacht.

Die Auszeichnung für das beste Szenenbild bekamen Renate Martin und Andreas Donhauser für "Sargnagel" und für das beste Kostümbild Cinzia Cioffi für "Hochwald" (je 3.000 Euro). Der Preis für außergewöhnliche Produktionsleistung im Bereich Film (20.000 Euro) wurde geteilt und ging an Film AG für "Was wir wollten" und Panama Film "The Trouble With Being Born".