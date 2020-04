Filmemacher Covi und Frimmel im Porträt: Festhalten, was verloren geht

Es waren immer schon die „ Ausgestoßenen und die Abgestempelten“, für die sich Tizza Covi und Rainer Frimmel interessieren. Konsequent erzählt das Regie-Paar in seinen charismatischen Filmen von den Außenseitern der Gesellschaft. Egal, ob es sich um Menschen im Zirkusmilieu an den Rändern von Rom handelt, um Russlanddeutsche in Kaliningrad oder Ex-Unterweltler in Wien-Meidling: „Wir finden es faszinierend, uns ein Bild von den sogenannten Ausgestoßenen zu machen“, sagt Tizza Covi im KURIER-Gespräch: „Wir wollen uns selbst anschauen, wie diese Leute sind und was sie zu erzählen haben.“