Filmkritik zu "Tina": Die Frau, die Mick Jagger das Tanzen beibrachte

Tina Tuner konnte den Song nie leiden. In ihren Ohren war „What’s Love Got To Do With It“ einfach nur ein fades, britisches Poplied.

Tina Turner aber wollte Rocksängerin sein, zumal die erste schwarze Rocksängerin, die Stadien füllen konnte wie die Rolling Stones.

Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet „What’s Love Got To Do With It“ zu Turners erstem Hit wurde, ihren Durchbruch bedeutete und sich 20 Millionen Mal verkaufte. Wenn man heute das Musikvideo sieht, in dem sie im schwarzen Ledermini, mit toupierter Löwenmähne und knallrotem Lippenstift durch New York marschiert und „What’s Love Got To Do With It“ singt, weiß man: So sahen die Eighties aus.