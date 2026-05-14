Frauenrock und sehr hohe Töne: So wird die Show vom 2. ESC-Halbfinale

Zehn Länder konnten schon aufatmen am Dienstag, für 15 weitere wird es heute ernst. Das 2. Semifinale vom Eurovision Song Contest in Wien findet heute statt, zu sehen ab 21 Uhr auf ORF1. Auch heute werden jeweils zur Hälfte die Stimmen des Publikums und einer Fachjury über das Schicksal der Teilnehmer entscheiden. Zum Einstieg wird man in das vergangene Jahr zurückgeworfen, als JJ mit dem Countertechnosong "Wasted Love" gewonnen hat. Der erklingt auch wieder, aber auf dem Boot in Seenot steht nun nicht mehr JJ, sondern Moderator Michael Ostrowski, der sich gegen Papierschiffchen und Origamischwalben wehrt. Auch Gastgeberin Victoria Swarovski wird bei diesem Schiffbruch nass werden, so viel kann man verraten. Aber der Vorjahresgewinner wird im Lauf der Show eh auch noch selbst auftreten - mit neuem Song.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Thomas Ramstorfer Auf dem Klavier kann Australiens Delta Goodrem nicht nur spielen, sondern auch stehen.

Klavier mit Überraschungseffekt Auch in diesem Halbfinale wird an spektakulären Licht- und Videoeffekten nicht gespart, diesmal gibt es aber - passend zum Intro - einige Lieder mit Arienanklängen, etwa von Lettland, Frankreich - mit Popnote - und Rumänien -mit sehr viel Rocknote. Frauen mit Gitarre gibt es diesmal öfter, auch die Schweiz kann so eine vorweisen. Auch ein paar Balladen sind vertreten, auch mit dem Präfix Power: Luxemburg etwa mit Hippie-Attitüde, Australien mit Bombast und einem Multifunktionsklavier. Das Rennen scheint diesmal nicht so klar wie im ersten Halbfinale, Favoriten snd Australien, Rumänien, die Ukraine und Dänemark mit einem eher öden Popsong und Tänzern in der Kiste. Auch eng, aber anders könnte es laut Wettquoten für Lettland, die Schweiz, Armenien, Luxemburg und Aserbaidschan werden. Gut, da heißt das Lied auch schon "Just Go". Im Pausenprogramm gibt es einen "Professor Eurovision"-Clip, in dem Victoria Swarovski klärt, ob "Schwule den Song Contest übernommen haben".

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Thomas Ramstorfer Auch Österreichs Cosmó führt seine Stanniolrüstung erstmals auf der großen ESC-Bühne aus.

Kein Voten für Tanzschein nötig Heute ist es möglich, den Außenseitern aus der Patsche zu helfen, weil Österreich an diesem Abend mitvoten darf. Wie immer nicht für das eigene Land, aber Cosmó hat ja das Glück, schon für das Finale qualifiziert zu sein. Er präsentiert seinen "Tanzschein" auch heute - mit schwindelerregendem Videoeffekt und Absperrgitter für die Tiere.

Alle Kandidaten des 2. Halbfinales des ESC 2026:

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU 01 Bulgarien Künstler: Dara

Land: Bulgarien

Song: "Bangaranga"

Superpower: wird live dank Pop-Rap-Dance-Mix für gehörige Bangaranga-Stimmung sorgen. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU 02 Aserbaidschan Künstler: Jiva

Land: Aserbaidschan

Song: "Just Go"

Superpower: kann in die Zukunft blicken – der Song weiß von vornherein, dass es fürs große Finale nicht reichen wird. Just Go einfach, bevor es wirklich ernst wird. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU 03 Rumänien Künstler: Alexandra Căpitănescu

Land: Rumänien

Song: "Choke me"

Superpower: sexuell konnotierte Liebeslieder mit Rock-Beats lassen die Hormone brodeln. Und klassische Superpower-Blitze gibt es obendrein auch. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU 04 Luxemburg Künstler: Eva Marija

Land: Luxemburg

Song: "Mother Nature"

Superpower: psychedelische Bilder, Geigenspiel und barfuß. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU 05 Tschechien Künstler: Daniel Žižka

Land: Tschechien

Song: "Crossroads"

Superpower: theatralische Dramatik und tiefgründige Lyrics lassen kathartische Tränen kullern. Auch er ist barfuß. Kann vielleicht auch nicht schaden. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU 06 Armenien Künstler: Simón

Land: Armenien

Song: "Paloma Rumba"

Superpower: die vielleicht größte Tanzhymne des diesjährigen ESC. Rock this! Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU 07 Schweiz Künstler: Veronica Fusaro

Land: Schweiz

Song: "Alice"

Superpower: Switzerland wird heuer zum Wonderland und jagt dem Rock-Kaninchen nach. Gilt unter Fans als der am meisten unterschätzte ESC-Song 2026. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU 08 Zypern Künstler: Antigoni

Land: Zypern

Song: "JALLA"

Superpower: vereint Shakira-Optik mit Lokalkolorit und ESC-Habitus. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU 09 Lettland Künstler: Atvara

Land: Lettland

Song: "Ēnā"

Superpower: erweckt Schattenbilder zum Leben und lässt Glasscherben fliegen. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU 10 Dänemark Künstler: Søren Torpegaard Lund

Land: Dänemark

Song: "Før Vi Går Hjem"

Superpower: Glasbox, Glitzeroutfit, nackter Oberkörper, Smokey Eyes, androgyner Flair – dramatische Queerness at it's (ESC-)Best. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU 11 Australien Künstler: Delta Goodrem

Land: Australien

Song: "Eclipse"

Superpower: ein Klavier als Sidekick, das mit einem Seite an Seite um große Gefühle kämpft. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU 12 Ukraine Künstler: Leléka

Land: Ukraine

Song: "Ridnym"

Superpower: Friedenshymne im ukrainischen Disney-Stil. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU 13 Albanien Künstler: Alis

Land: Albanien

Song: "Nân"

Superpower: mit der Kirche ums ESC-Dorf und direkt rein in die Stadthalle. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU 14 Malta Künstler: Aidan

Land: Malta

Song: "Bella"

Superpower: hat die Haare und den Schnauzer bella. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU 15 Norwegen Künstler: Jonas Lovv

Land: Norwegen

Song: "YA YA YA"

Superpower: sexy queere Ästhetik mit einem Refrain, den wirklich jeder mitgrölen kann.