Protestvideo, das zum Song Contest kursierte, ist 15 Jahre alt

Der Eurovision Song Contest, sonst ein größtenteils buntes und fröhliches Treiben, wurde in den vergangenen Jahren immer mehr zum Politikum. Heuer war die Stimmung wegen der Teilnahme Israels am Gesangswettbewerb besonders aufgeheizt - und damit auch Nährboden für Falschbehauptungen. Rund um den Song Contest kursierte ein Video von angeblichen Protesten in Malmö.