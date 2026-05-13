ESC-Fans wollen feiern und nicht politisieren

Der Großteil der Fans des Eurovision Song Contest hat genug davon, dass der Wettbewerb politisiert wird. Beim ersten Halbfinale wurden drei Störenfriede während des Auftritts Israels aus der Halle geworfen. Die überwiegende Mehrheit hat den Auftritt gefeiert und sich Noam Bettan gefreut und ausgelassen gefeiert. Eines steht fest: Politik hat beim Song Contest nichts zu suchen, darüber sind sich in der Stadthalle alle einig - die Fans sind UNITED BY MUSIC.