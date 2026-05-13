Dänemark, Australien, Rumänien und der Ukraine sind die Top-Favoriten. Sonst ist vieles offen.Weiterlesen
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ESC-Fans wollen feiern und nicht politisieren
Die Stimmung beim ersten Halbfinale des Eurovision Song Contest war ausgelassen - die Fans stellen das Gemeinsame vor das Trennende.
Der Großteil der Fans des Eurovision Song Contest hat genug davon, dass der Wettbewerb politisiert wird. Beim ersten Halbfinale wurden drei Störenfriede während des Auftritts Israels aus der Halle geworfen. Die überwiegende Mehrheit hat den Auftritt gefeiert und sich Noam Bettan gefreut und ausgelassen gefeiert. Eines steht fest: Politik hat beim Song Contest nichts zu suchen, darüber sind sich in der Stadthalle alle einig - die Fans sind UNITED BY MUSIC.
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