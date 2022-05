Eröffnung des Filmfestivals in Cannes: Zwischen Krieg und Glamour

Er hielt eine bewegende Rede über die Rolle des Kinos in Zeiten des Krieges: „Wird das Kino schweigen oder darüber reden?“, lautete seine dringliche Frage an das sichtlich bewegte Premierenpublikum.

Der Kontrast zwischen dem ukrainischen Präsidenten im militärgrünen T-Shirt und dem glitzernden Galapublikum, zwischen Krieg und Glamour, hätte kaum größer sein können; er verdeutlichte einmal mehr den Irrsinn unserer politischen Gegenwart.

Die Festival-Preisjury unter dem Vorsitz des französischen Schauspielers Vincent Landon und die Premierengäste quittierten Selenskijs Rede mit Standing Ovations. Sowohl der afroamerikanische Schauspieler Forest Whitaker, der eine goldene Ehrenpalme erhalten hatte, als auch seiner Kollegin Julianne Moore griffen gerührt Selenskijs Plädoyer für ein engagiertes Kino auf.

Und damit waren die 75. Filmfestspiele auch schon wieder eröffnet – und der Tonfall wechselte radikal: Ausgerechnet mit einer Zombie-Komödie des französischen Regisseurs Michel Hazanavicius ging es laut kreischend weiter.

Das Remake des japanischen Kassenhits von 2017 hätte ursprünglich „Z (comme Z)“ heißen sollen. Nachdem aber „Z“ zu einem Symbol für die Unterstützung des russischen Angriffskrieges geworden war, taufte Hazanavicius nach Beschwerden aus der Ukraine seinen Film in „Coupez!“ (was so viel heißt wie: „Schneidet!“ oder „Schneiden Sie!“) um.