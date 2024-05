Emile Zuckerkandl, geboren 1922 in Wien, ist der einzige Enkel der Schriftstellerin und Journalistin Berta Zuckerkandl-Szeps.

Emile Zuckerkandl ist auch ein Großonkel des Filmemachers Rainer Frimmel: Mit diesem führte er bis kurz vor seinem Tod lange Gespräche, in denen er sich an seine berühmte Großmutter erinnerte, mit der ihn eine innige Beziehung verband.

Frimmel formte aus den Begegnungen mit Zuckerkandl das feinfühlige Filmporträt „Emile – Erinnerungen eines Vertriebenen“, das am Mittwoch, dem Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus, im Stadtkino im Künstlerhaus (19.30 Uhr) gezeigt wird.

Rainer Frimmel stattete Emile Zuckerkandl, einem pensionierten Evolutionsbiologen mit Wohnsitz in Palo Alto, ab 2010 bis zu dessen Tod 2013 mehrere Besuche ab. Im Gespräch mit seinem Großneffen lässt Emile Zuckerkandl in wunderschönem Alt-Wienerisch seine Erinnerungen aufleben – an Berta Zuckerkandl, die ein „seelensguter Mensch“ war. Und an deren literarischen Salon, in dem die künstlerische Elite Wiens verkehrte – und in dem Klimts „Mohnwiese“ an der Wand hing und Möbelstücke von Josef Hoffmann standen.

Die illustre Gästeliste reichte von Stefan Zweig über Alma Mahler bis hin zu Joseph Roth. Berta Zuckerkandls Lieblingsgast war Egon Friedell, ein „unglaublich witziger Mann“, der aber seine „Sünde, die Nazis unterschätzt zu haben“, mit einem Sprung aus dem Fenster „abbüßte“.