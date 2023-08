Jelinek und Wecker: "Imperiale Kriege müssen sofort beendet werden"

Die österreichische Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek und der deutsche Liedermacher Konstantin Wecker haben einen gemeinsamen Text zum globalen Antikriegstag am 1. September verfasst und sind Schirmpaten des Internationalen Kurdischen Kulturfestivals am 9. September in Frankfurt am Main. Das wurde am Donnerstag bekanntgegeben.