Elfriede Jelinek in französischen Kulturorden aufgenommen

Die österreichische Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek ist mit der Aufnahme in den renommierten französischen Kulturorden Ordre des Arts et des Lettres geehrt worden.

Jelineks Literatur trage dazu bei, "unseren kritischen Geist durch den Respekt vor universellen Werten wieder aufzurichten", sagte Frankreichs Botschafter Gilles Pécout am Sonntag bei der Zeremonie in Wien. Ihr Werk trage "immer zur Freiheit bei und am meisten zur Freiheit der Schwächsten".