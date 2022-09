Eine Weltpremiere ohne Regisseur: Ulrich Seidl kommt nicht

Die Sonne strahlt an diesem Samstag wie selten in Nordspanien. Wer Zeit hat, legt sich an den Strand, aber die meisten der Spanier, Franzosen, Deutschen und Briten, die am zweiten Tag des Film-Festivals von San Sebastian durch die Stadt ziehen, wollen Stars sehen. Direktor José Luis Rebordinos hat dagegen nicht eine Minute Ruhe. Die 70. Edition gestaltet sich stressig. Erst sagte Star-Jurorin Glenn Close ab und dann auch der von ihm hochangesehene Regisseur und Produzent Ulrich Seidl. Sein Dokudrama „Sparta“ hatte zwar im Vorfeld das Medieninteresse der nordeuropäischen Presse an Spaniens bedeutendsten Kino-Treff gesteigert, aber die Leitung auch unter enormen Druck setzt. Denn nach der Absage beim TIFF in Toronto wird die Weltpremiere von „Sparta“ nun im Baskenland stattfinden, allerdings ohne das Filmteam.