Eine Starparade gibt sich an der Salzach ein Stelldichein

An den beiden Jahresregenten kommt heuer niemand vorbei. Auch nicht Noch-Salzburg-Intendant Alexander Pereira, der in seiner zweiten (von drei) Spielzeiten auf Giuseppe Verdi und Richard Wagner setzt.

So kommt von Verdi etwa ein neuer „Falstaff“ (ab 29. Juli) in der Inszenierung von Damiano Michieletto und mit Zubin Mehta am Pult der Wiener Philharmoniker. Die Titelpartie im Haus für Mozart singt Ambrogio Maestri. Klassisch-glanzvoll sollte einer neuer „ Don Carlo“ (Premiere: 13. 8.) im Festspielhaus werden. Peter Stein führt Regie; Antonio Pappano leitet die Wiener. Es singen Topstars wie Jonas Kaufmann, Anja Harteros, Thomas Hampson, Matti Salminen oder Eric Halfvarson.

Konzertant gibt es in der Felsenreitschule eine „Giovanna d’Arco“ (ab 6. 8.) mit Anna Netrebko in der Titelpartie. Auch „Nabucco“ ist ab 29. 8. im Festspielhaus mit Riccardo Muti am Pult konzertant zu erleben.

Von Wagner kommen die „Meistersinger“ in der mit Spannung erwarteten Inszenierung von Stefan Herheim (ab 2. August); Daniele Gatti dirigiert. Konzertant gibt es Wagners Frühwerk „Rienzi“ (11. 8.) mit Philippe Jordan am Pult des Gustav Mahler Jugendorchesters.

Mozart ist mit „ Lucio Silla“ und „Così fan tutte“ als Auftakt von Sven-Eric Bechtolfs Da-Ponte-Trilogie vertreten. Bellinis „Norma“ mit Cecilia Bartoli kommt wieder; weiters sind Birtwistles „Gawain“ und (konzertant) „Jeanne d’ Arc“ von Walter Braunfels zu sehen.