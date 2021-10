Eine "Odyssa" als Gegenpol zu männlichen Großerzählungen

Ein besseres Land?

Wir alle irren auf der Welt umher. Literatur kann dieses Herumirren beschreiben, aber auch Orientierung geben. Als zeitgenössischer, kämpferischer Odysseus deklamiert Eike N.A. Onyambu jenen Text, mit dem US-Lyrikerin Amanda Gorman bei der Inauguration Joe Bidens Berühmtheit erlangte. In "The Hill We Climb" heißt es: "So let us leave behind a country better than the one we were left with."

Die Materialfülle ist immens, die Musik (Ruei-Ran Wu) betörend. Den roten Faden muss man zwar selbst spinnen, doch aus den auf hohem Niveau dargebotenen Textflächen ergeben sich zahlreiche inspirierende Querverweise.

Ob 2022 in der Arche Theater stattfinden wird, steht in den Sternen. Es wäre schade drum.

INFO: „Odyssee 2021“ ist die zentrale Produktion des Odyssee-Festivals im Wiener Theater Arche mit weiteren szenischen Lesungen wie dem "Dostojevski Experiment" (bis 11. November 2021) - Weitere Termine: 4., 5., 6., 8., 9., 10. und 11. November