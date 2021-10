Die Kritiken vom Wochenende: So schön, dass wieder gespielt wird

Gigantisch und klangmächtig: Oratorium von Benjamin Britten im Musikverein

Benjamin Britten schuf mit dem „War Requiem“ ein gigantisches Manifest für den Frieden. Sein Opus 66 für Soli, Knabenchor, gemischten Chor, Orchester, Kammerorchester und Orgel schrieb er zur Einweihung der neugebauten Kathedrale in Coventry 1962. Die Ruine des im Zweiten Weltkrieg zerstörten Bauwerks blieb als Mahnmal wie Brittens Oratorium.

Dessen über die Zeiten währende Gültigkeit demonstrierte die Aufführung der Wiener Symphoniker im Musikverein. Ivor Bolton, der für die in der Babypause befindlichen Joana Mallwitz am Pult einsprang, organisierte die verschiedenen Stränge exzellent. Britten verband die sakralen Passagen der „Missa pro Defunctis“ genial mit seinen Vertonungen des im Ersten Weltkrieg gefallenen Dichters Wilfried Owen. Diese Lyrik zeigt drastisch die Schrecken des Kriegs.

Gesungen wird sie von einem Tenor und einem Bariton. Daniel Behle und Samuel Hasselhorn sind eine famose Besetzung. Ausdrucksstark, wortdeutlich behaupten sich diese beiden Sänger. Unfassbar, bewegend traten sie am Ende als im Tod vereinte auf. Die Sopranistin Ilia Papandreou komplettierte in den sakralen Passagen mit höchster Intensität. Der Wiener Singverein, der erst bei den Salzburger Festspielen mit diesem Britten brillierte, intonierte ausgezeichnet. Die Wiener Sängerknaben ergänzten bravourös.

Im Film würde man bei Ivor Boltons Aufführung von Cinemascope sprechen. Er brachte das Gigantische dieses Werks klangmächtig zur Geltung, sorgte für Ausgewogenheit und hielt den Spannungsbogen. Die Wiener Symphoniker folgten ihm konzentriert (sehr gut die Blechbläser). Grandios die Violinsoli von Anton Sorokow. Ovationen. Susanne Zobl

Wenn die Seuche ausbricht: Oper von Benjamin Britten im Museumsquartier

Beklemmend, wenn sich die Gegenwart auf der Bühne widerspiegelt.

Szenarien von Touristen, die eine Stadt verlassen, von Desinfektion, von Seuchentoten, die immer mehr werden. Hier ist nicht die Rede von einer Corona-Oper, sondern von Benjamin Brittens „Death in Venice“ in einer Aufführung der Neuen Oper Wien im Museumsquartier (noch am 12. Oktober).

Brittens Vertonung von Thomas Manns Novelle „Tod in Venedig“, der darin den Ausbruch der Cholera in der Lagunenstadt beschreibt, gerät in Christoph Zauners kluger Regie auf Christof Cremers dunkler mit ein paar Bootsstegen ausgestatteten Bühne zum packenden Zeitdokument. Am Ende tötet der junge Aschenbach Tadzio. Das steht so nicht bei Mann, wird aber durch Alexander Kaimbachers Darstellung schlüssig. Er lässt jede Phase, wie der soignierte Schriftsteller Gustav von Aschenbach der Schönheit des Jünglings Tadzio (famos der Tänzer Rafael Lesage) verfällt, genau erkennen. Chapeau, wie er diese fordernde Tenor-Partie, die Britten für seinen Lebenspartner Peter Pears schrieb, zwischen Expressivität und Fragilität austariert. Dämonisch, stark sind die Auftritte von Andreas Jankowitsch in verschiedenen Rollen. Exzellent die Commedia-dell’Arte-Szenen.

Auch die kleineren Partien sind exzellent besetzt. Hervorragend der Wiener Kammerchor. Walter Kobéra lässt mit dem sehr guten Tonkünstler-Orchester Niederösterreich einen Hauch von Mahler und eine Brise Wagner durchwehen, arbeitet die Motive deutlich heraus, sorgt für Spannung. Jubel! Bedauerlich, dass die Neue Oper Wien nicht rechtzeitig auf die Vollbelegung reagierte. Diese glänzende Aufführung hätte sich volle Säle verdient. Susanne Zobl