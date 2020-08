Eine Beethoven-Feier: Pianist Igor Levit bei den Salzburger Festspielen

Wenn Levit Beethoven spielt, ist er der Freieste von allen und doch ganz dem Werk verhaftet. Der langsame Satz der „As-Dur Sonate“ war reinste Poesie, was folgte, setzte er akzentuiert in Szene, Ohrwurmcharakter beim „Trauermarsch“ inklusive. Wie ein irrlichterndes Klangfarbenspiel mutete die „Nr. 25 in G-Dur“ an.

Dann aber kam die „Waldstein-Sonate“: Mit furioser Rasanz stürzte er sich in die Klangkaskaden, das war purste Energie, pures Glück, ein Stürmen ein Drängen, ein Akt der absoluten Lebenslust. Danach geht eigentlich gar nichts mehr. Was aber, wenn das Publikum trotzdem eine Zugabe will? Die hatte er parat. Während des Lockdowns hatte ihm der Jazz-Pianist Fred Hersch eine Komposition mit dem Titel „Trees“ gewidmet. Ein Stück von dem sich Levit umarmt fühlt, sprach’s, spielte und man wusste, weshalb.