Neujahrskonzert: "Ein Zeichen der Liebe und eines für den Frieden"

Und Philharmoniker-Vorstand Daniel Froschauer ergänzt: „Jedes Mal, wenn ich zur Probe komme, empfinde ich ein unglaubliches Glücksgefühl. Da weiß ich wieder, dass ich den schönsten Beruf der Welt habe. Wir freuen uns aber auch sehr, dass wir endlich wieder vor vollem Haus spielen können.“ Zur Erinnerung: 2021 fand das Neujahrskonzert mit Riccardo Muti pandemiebedingt ohne Publikum statt; 2022 waren bei Daniel Barenboim nur 1.000 Besucher zugelassen. „Dieses Konzert ist ein Zeichen der Liebe und eines für den Frieden“, betonte Froschauer denn auch bei der Programmpräsentation.

Ein Zeichen, das der ORF mit 15 Kameras und in Kooperation mit der European Broadcast Union (EBU) ab 11.15 Uhr in knapp 100 Länder weltweit sendet. Für die TV-Regie zeichnet zum siebenten Mal Michael Beyer verantwortlich, so ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. Doch es gibt weitere Neuerungen. So wird im Pausenfilm erstmals auch Franz Welser-Möst auftreten. Das Regieduo Barbara Weissenbeck und Nicholas Pöschl widmet sich in dem viertelstündigen Werk dem Jubiläum der Wiener Weltausstellung von 1873.