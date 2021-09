Ein Werk sucht seinen Autor, und ein Huhn wird gebadet

Wenn diese Präsentation das Festivalmotto „Comedy“ mit subtilem Meta-Witz anfasst, so ist der Schmäh in der Galerie nächst St. Stephan noch etwas tiefer vergraben. Das erklärt vielleicht, warum der chinesische Künstler Zhang Peili, dessen Werk erstmals in Wien umfassend präsentiert wird, bislang in seiner Heimat relativ ungestört arbeiten konnte.

Als Form des Selbstporträts ließ Zhang etwa seine Knochen nach Röntgen-Scans aus Marmor nachbilden und übersetzte das Wasser- und Blutvolumen seines Körpers in solide Quader- und Kristallformen. In Zhangs Videos wiederum geht es auf verklausulierte Art um Disziplinierung: In einer Arbeit von 1991 sieht man, wie der Künstler sich an verschiedenen Stellen seines Körpers kratzt; in einem anderen wird ein Huhn eingeseift und gebadet, immer und immer wieder. Zwanghafte Hygiene und langsames Gefügigmachen sind dabei Metaphern für das Agieren des chinesischen Staates, wie Kurator Martin Germann erklärt.