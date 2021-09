Das Befinden der Patientin Kunst

Über das Feld der Kunst fliegen die Assoziationen so dicht und zahlreich wie Zugvögel im Herbst. Wenn nun also eine Kunstmesse in zwei Gebäuden der ehemaligen Semmelweis-Frauenklinik in Wien-Währing stattfindet, wird schon mal von einer „Wiedergeburt“ geredet – wobei nicht wirklich klar ist, was je tot war: Die Kunst eher nicht, denn wie die Präsentationen zeigen, wurde in den Ateliers intensiv gearbeitet. Und es ist ein durchaus starker Jahrgang geworden.