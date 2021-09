"viennacontemporary" 2021: Baustelle mit VIP-Programm

Bekenntnis zu Wien

Wie der Vorstandsvorsitzende der Betreiber-Gesellschaft, Dmitri Aksenov, bei der einleitenden Pressekonferenz sagte, war das "Experiment" der heurigen Ausgabe einer späten Beschlussfassung geschuldet: Während man 2020 als einer der wenigen Player in Europa noch darauf beharrte, die Messe "live" in der Marx Halle durchzuführen, habe man diesmal lange gezögert. Dass dann der Ex-Geschäftsführer Renger van den Heuvel seine neue "Spark Art Fair" ausgerechnet in der Marx-Halle startete und zuletzt noch der Kunstmarkt-Magnet "Art Basel" den ursprünglich geplanten September-Termin besetzte, machte Dinge nicht einfacher.

Er bekenne sich aber zum Standort Wien und zur langfristigen Mission, die Stadt als Marktplatz für Kunst aus Mittel- und Osteuropa zu fördern, sagte Aksenov: Mit fünf Galerien aus Russland, dreien aus Ungarn und Slowenien, zwei aus Tschechien und je einer aus Rumänien, Lettland und der Ukraine ist die Messe dann auch eher als internationale Ergänzung des lokalen Wiener Programms zu verstehen. zu einer Reihe von Galerien sowie dem Festival "Curated By", das ebenfalls am Wochenende startet, knüpfte man Allianzen. Künstlerisch ist allerdings die primär von heimischen Playern bespielte "Zone 1", für die eine Kuratorin einzelne Künstlerpositionen auswählte, das überzeugendste Element der Veranstaltung in der Alten Post.