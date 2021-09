"Curated by" bringt algorithmische Komik und abgründige Clownerie

Es ist dezidiert ein Kunstfestival, und doch ist es heuer vom Geist des Theaters und des Zirkus durchweht.

„Curated by“, getragen von 24 Wiener Galerien, hat sich nämlich das Thema „Comedy“ verpasst. Geladene Kuratoren, so das Konzept, folgen diesem bei der Ausstellungsgestaltung mehr oder weniger streng.

Nach einem Jahr der Absurditäten und Zumutungen ist ein befreiendes Lachen jedenfalls ein gutes Hilfsmittel, wobei es in den Händen von Künstlerinnen und Künstlern natürlich umgehend durch den kritischen Fleischwolf gedreht wird: Etwa in einem Video von Melanie Jame Wolf in der Galerie Sophie Tappeiner:

Die Künstlerin, als Stand-up-Comedian und Pierrot verkleidet, erinnert daran, dass Humor oft als Ausrede gebraucht wird – von Populisten, die dann alles nicht ernst gemeint haben wollen. Humor brauche also Ethik.