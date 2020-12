Ein letztes Adieu: Die toten Stars der Kultur des Jahres 2020

Der Amerikaner Brian Dennehy (81) wurde nach Auftritten in den 70er- und 80er- Jahren in TV-Serien wie „Kojak“, „Dallas“ und „Der Denver-Clan“ im Kino durch seine Rolle als Sheriff Will Teasle an der Seite von Sylvester Stallone im Actionfilm „Rambo“ (1982) bekannt, und der Schotte Sean Connery (90) zum Weltstar als britischer Geheimagent James Bond, den er zwischen 1962 und 1983 sieben Mal verkörperte.

Apropos: Diana Rigg (82) spielte nach der Agentin Emma Peel in der TV-Serie „Mit Schirm, Charme und Melone“ im Bond-Streifen „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ 1969 die Hauptrolle als Tracy, die James Bond sogar heiratet. Ab 2013 eroberte sich die damals 75-Jährige in der Fantasy-Serie „Game of Thrones“ als intrigante Olenna Tyrell eine neue, junge Fan-Gemeinde.

Margaret Nolan (76) haben Bond-Fans als das golden angemalte Mädchen aus dem Intro in „Goldfinger“ in Erinnerung. Als Masseurin cremte sie Agent 007 – Sean Connery – ein. Ihre letzte Filmrolle hatte sie im Horrorfilm „Last Night in Soho“ von Edgar Wright.

Max von Sydow (90) wirkte in seiner langen Karriere u. a. in den Ingmar-Bergman-Filmen „Das siebente Siegel“ und „Die Jungfrauenquelle“ sowie in vielen Horror- und Fantasy-Verfilmungen wie „Der Exorzist“ und als der Dreiäugige Rabe in „Game of Thrones“ mit.

Irm Hermann (77) sah man als enge Vertraute von Rainer Werner Fassbinder in mehr als 20 seiner Filme („Katzelmacher“, „Angst essen Seele auf“), in „Tatort“-Folgen sowie in Filmen wie „Anonyma – Eine Frau in Berlin“ und „Fack Ju Göhte 3“. Jutta Lampe (82) arbeitete von 1970 bis 1999 an der Berliner Schaubühne, u. a. mit Regisseuren wie Peter Stein und Luc Bondy, außerdem mit Margarethe von Trotta („Die bleierne Zeit“, 1981).

Michel Piccoli (94) konnte sich, seit den 1940ern in Werken wie „Die Hexen von Salem“, „Tagebuch einer Kammerzofe“ und „Belle de Jour“ engagiert, in 220 Filmen fast jeden Charakter intuitiv aneignen – gerne den des Verführers.