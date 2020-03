Uderzo ist tot: Gallien trägt Trauer. Ja, ganz Gallien

Albert Uderzo hat gemeinsam mit René Goscinny den widerborstigen kleinen Gallier und seinen in den Zaubertrank gefallenen großen Freund Obelix erfunden, Uderzo als Zeichner, Goscinny als Geschichtenerzähler. Und gemeinsam haben sie mit den rund drei Dutzend Bänden Comicliteraturgeschichte geschrieben.

Denn „ Asterix“, das war nicht nur Sprichwortschleuder („In den See! Mit einem Gewicht an den Füßen!“) und Appetitmacher auf Wildschweinbraten.

Sondern die Bände waren auch so etwas wie der Zuckerguss, mit dem man den Eltern das Comiclesen versüßen konnte: Schau, Mama, da geht es um Geschichte! Und die sprechen auch manchmal Latein!

Denn auch wenn heute die Comicverfilmungen und alles, was rund um die Comics noch so entstanden ist, die Popkultur beherrschen (eine theoretische Herrschaft, bei all den geschlossenen Kinos), galten die bunten Bildbände früher als Untergang des Abendlands.

Machtjanix!

Asterix und sein kleines gallisches Dorf haben auch diesen Untergang erfolgreich bekämpft.