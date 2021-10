Ein klingendes Netzwerk: Künstler hantieren mit Songzitaten

Manche Resultate gerieten optisch anspruchsvoll – so gruppierte etwa VALIE EXPORT rund um den Schriftzug „More“ (Songtitel der Kanadierin Peaches, 2009) Yoko Onos „Hell In Paradise“ (1985) nach Art der konkreten Poesie. Oft bleiben die Konversationen am Papier auch unspektakulär, machen aber gedanklich Räume auf.

Ein künstlerischer Vorläufer dafür ist Konzeptkünstler Lawrence Weiner, der ebenfalls seinen Beitrag lieferte: Zum Schriftzug „Is It Love or Desire?“ (Betty Davis, 1976 – „Ist es Liebe oder Begehren?“) fügte er den Satz „Until The Real Thing Comes Along“ (Billie Holiday, etwa „Bis das Wahre daherkommt“) hinzu. Alfredo Jaar reagierte auf den „Immigrant Song“ (Led Zeppelin, 1970) mit dem Titel „I’m Afraid of Americans“ (David Bowie, 1997): Eine interessante Wahl, wenn man weiß, dass Jaar Anfang der 1980er vor dem Pinochet-Regime aus Chile in die USA flüchtete.