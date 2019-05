Künstler Weiner zum Flakturm: "Sie machen einen Scheißjob"

Der Trägerverein des Haus des Meeres, der den Flakturm 2015 als Eigentümer übernahm, hatte nie viel Interesse an Weiners Beschriftung. Für den New Yorker, der mit Bart, Mütze und Tattoos selbst an einen Seebären erinnert, war der Flakturm jedoch gerade deshalb ein gelungenes Werk, weil die Wörter vom Publikum „benutzt“ wurden.

„Es ging ursprünglich gar nicht um die ,Kristallnacht‘ oder dergleichen“, erzählt Weiner. „Ich stand einfach in Wien und hörte, wie mitten in der Nacht Bierflaschen an einer Wand zerschlagen wurden.“ Erst im Austausch mit den Betrachtern und dem Ort seiner Präsentation entwickelte der Spruch ein eigenes Leben.

Diese Lebendigkeit ist ein Schlüssel zu Weiners Kunstbegriff: „Jede Kunst, die ich in die Welt setze, soll erlauben, seinen eigenen Platz in der Welt besser zu verstehen“, sagt Weiner. „Kunst schwimmt ständig umher und sucht einen Platz zum Anlegen. Wenn sie vertäut ist, ist sie Kunstgeschichte.“