Ein Cop in Neapel: Plattfuß kehrt zurück

„Plattfuß – Ein Cop in Neapel“ nennt sich die vierteilige italienische Miniserie, die man als Hommage an Bud Spencer (Carlo Pedersoli, 1929–2016) verstehen kann, als Fortführung jener Figur, die Pedersoli Mitte der 1970er- bis Anfang der 1980er-Jahre gewohnt tatkräftig und nonverbal verkörperte. Als Kommissar Manuele Rizzo alias Piedone (Plattfuß) lehrte er in vier Filmen den Verbrechern das Fürchten. Die Kleinkriminellen und die großen Mafia-Bosse wurden ohne großen polizeilichen Aufwand mit ein paar G’nackwatschen und Ohrfeigen hinter Gitter gebracht. Nun wird das Erbe von Rizzo auf Sky fortgesetzt.

Reibung

Palmieri nimmt nach seiner Ankunft am Fuß des Vesuvs erst einmal Kontakt zu einem alten Informanten auf, der ihm gleich einmal erzählt, wie sehr sich Neapel während seiner Abwesenheit verändert hat: Die Mafia verdient ihr Geld längst nicht mehr mit Drogenhandel und Schmuggelware, sondern seriös mit Tourismus. Vincenzo würde am liebsten alleine ermitteln, am besten undercover, aber das geht nicht. Er wird dem Team von Inspektorin Sonia Ascarelli (Silvia D’Amico) zugeteilt, was für Reibung sorgt. Neues, Sensationelles darf man sich von diesen vier Folgen nicht erwarten. Aber besser als ein handelsüblicher Krimi ist „Ein Cop in Neapel“ allemal. Schaut man am besten mit einer neapolitanischen Pizza in der Hand.

INFOS: Sky zeigt die vierteilige Reihe "Plattfuß – Ein Cop in Neapel" ab 29.3. auf Sky Cinema Premiere und auf Abruf – wahlweise auf Deutsch oder in der italienischen Originalversion.