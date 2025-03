Hollywood-Satire "The Studio": Seth Rogen als Studioboss zwischen Kunst und Kommerz

In der neuen Serie „The Studio“ (zu sehen bei AppleTV+) schlüpft der kanadische Komiker Seth Rogen in die Rolle des frisch gebackenen und heillos überforderten Studiobosses. Der bekommt vom exzentrischen CEO Griffin Mill (Bryan Cranston) klare Ansagen: Er soll hier kein „artsy fartsy“ Autorenkino produzieren, sondern Geld verdienen. Und Mill weiß auch schon, wie. Nach dem Vorbild von „Barbie“ will er einen Streifen über den Kool-Aid-Man sehen – das Maskottchen der amerikanischen Getränkemarke. Ein Albtraum für den cinephilen Matt, der lieber einen künstlerisch wertvollen Film wie Roman Polanskis „Rosemary’s Baby“ oder Woody Allens „Der Stadtneurotiker“ machen würde – bei dem aber „nicht irgendein Perverser Regie führt“.

Der überforderte Studioboss Matt (Seth Rogen, M.) mit seinem Team: Sal (Ike Barinholtz), Maya (Kathryn Hahn) und Quinn (Chase Sui Wonders, v.l.) in "The Studio"

Die Serie spielt aber auch mit Stilmitteln und Genres: Eine Folge, in der eine wichtige Szene in nur einem Take gefilmt werden soll, ist selbst ein One-Take. Und ein Diebstahl am Set eines Krimis von Olivia Wilde verwandelt sich in einen kleinen Film Noir. „The Studio“ ist also nicht nur unterhaltsame Workplace-Comedy, sondern auch eine liebevolle Hollywood-Hommage.