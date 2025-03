"The Residence" auf Netflix: Krimivergnügen im Weißen Haus

© ERIN SIMKIN/NETFLIX Wer ist der Mörder? Uzo Aduba (Mitte) ermittelt in der neuen Netflix-Serie "The Residence"

"Orange Is The New Black"-Star Uzo Aduba ermittelt in der neuesten Serie aus dem Hause Shondaland.