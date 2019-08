Eberhofer-Autorin Rita Falk: Von Krimis schläft sie schlecht

An die öffentlichen Auftritte habe sie sich gewöhnen müssen. Die Nervosität vor den ersten Lesungen hat sie mit autogenem Training in den Griff bekommen. „Es ist nicht mehr so, dass man meine Knie unterm Pult schlottern sieht. So war es am Anfang wirklich.“

Ob sie den Eberhofer eigentlich einmal in Pension schicken wolle? „Das werde ich oft gefragt, aber ich mache mir keine Gedanken darüber. Meistens ist es so, dass ich sofort Leserbriefe bekomme, wenn ein neues Buch erscheint: ‚Bitte, Frau Falk, hören S’ nicht auf zu schreiben.‘ Und dann bin ich schon wieder motiviert.“