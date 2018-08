Lisa Maria Potthoff liegt nicht im "Sauerkrautkoma"

Nicht minder willensstark, aber auf der Härteskala oben angesiedelt, ist „ Sarah Kohr“. Die von Potthoff seit 2014 verkörperte ZDF-Kommissarin, die wenig auf Vorschriften gibt, wird nun zur fixen Reihe Marke Großstadt-Thriller, in der sie zeigt, was in ihr auch physisch steckt.

Das ist übrigens das Erbe eines Streifens der Wiener Mona Film, den Mitte September die ARD zeigt. Für „Carneval“, nach einem Bestseller von Craig Russell, ging Potthoff ins Trainingslager für Kampfsport und hat zudem stark an Gewicht abgebaut. „Es ist ein klassischer Thriller mit Horror-Anleihen und einer Stilistik, die ans Arthouse-Kino erinnert. Er passt so gar nicht zum Mainstream und ich freue mich, dass das noch möglich ist.“

Kantige Figuren und ambitionierte Stoffe vor allem auch für Frauen sind Potthoff, die auch „Vollblut-Mutter“ ist, wichtig. #MeToo- und die Pro-Quote-Kampagne hätten da „ein Bewusstsein geschaffen, das sich auch in der Realität der Film-Branche immer mehr wiederfindet.“ Da passiere etwas. „Wir Frauen müssen uns aber leider auch an der eigenen Nase nehmen. Frauen halten nicht so zusammen. Wir müssen verstehen und lernen, uns gegenseitig zu fördern und zu unterstützen, weil es letztlich uns selbst hilft.“