Star-Autoren: Wo Bestseller entstehen

Wolfgang Hohlbein will am liebsten am SchreibTisch sterben

Er schreibt nur nachts und will mit 128 tot am Schreibtisch gefunden werden: Wolfgang Hohlbein, 65, Autor von mehr als 200 Büchern mit einer Auflage von 44 Millionen. Seit einer Sehnervenentzündung schreibt er in ein Notizheft, statt in den Computer. „Es gefällt mir, wenn man in einem Buch blättern, etwas durchstreichen oder rausreißen kann.“