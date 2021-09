"Drei Schwestern“ im Volkstheater: Auf der Suche nach dem Gesamtkunstwerk

Theaterbesucher wissen, wie es bei Tschechow zugeht: Menschen sitzen auf russischen Landgütern gelangweilt in der Gegend herum und laborieren an ihren missglückten Leben, während sie Wodka trinken, damit die Zeit vergeht. Alle sehnen sich nach Veränderung, die aber nie kommt – obwohl die Revolution bereits am Himmel wetterleuchtet.

Insofern hat Susanne Kennedy Tschechows Atmosphäre sehr genau erfasst, obwohl ihre Arbeit „Drei Schwestern“ mit dem großen russischen Dramatiker nur den Titel gemeinsam hat.