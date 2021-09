Leergefressen vom Hunger: Erniedrigte und Angeschmierte

Auf einer abstrakt gehaltenen Spielfläche mit weißen Plastikplanen – Peter Weibel sang einmal „Liebe ist ein Hospital“ – und Lichtinstallationen in Form kyrillischer Buchstaben von Wolf Gutjahr lässt Hawemann sein bundesdeutsches Ensemble (mit dem Österreichisch sprechenden Samouil Stoyanow als Exoten) herumhopsen und hecheln und zittern. Der Schnee rieselt leise dazu. Und der Musiker Xell. macht das übertriebene Treiben erträglich, denn er untermalt es am Klavier oder an der E-Gitarre.