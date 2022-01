Dorothee Hartinger: „Jeder scheitert an der Ballung der Macht“

Da haben Sie jetzt ein größeres Projekt vor sich: In „Am Ende Licht“ spielen Sie gleich vier Frauenrollen.

Nein, eigentlich eine Frau, die zu Beginn stirbt – und danach in drei anderen Figuren oder Funktionen bei ihren Familienmitgliedern auftaucht, um bestimmte Dinge zu klären. Das ist ein kluger Kniff von Autor Simon Stephens – für mich eine neue Herausforderung!

Wie funktioniert das Proben in Zeiten der Pandemie? Oder überhaupt der Theaterbetrieb?

Wegen Corona und der Schließungen fielen ein paar Vorstellungen von „Der Fiskus“ aus. Und nun sind die Besucherzahlen stark zurückgegangen. Das ist ein Drama, eben weil das Stück so toll ist. Ja, ich finde es schon traurig, wenn wir vor vielen leeren Plätzen spielen. Das ist sogar grauenvoll! Das rührt vielleicht von meiner Anfangszeit in Frankfurt her: Es gab damals so gut wie kein Abonnement, wir mussten jeden Abend die Relevanz von Theater beweisen. Diese Urangst, dass man uns vielleicht nicht mehr braucht, steckt wahrscheinlich in vielen Theaterschaffenden. Aber ich will nicht meckern. Ich bin – im Gegensatz zu vielen anderen in der freien Szene – angestellt. Und es ist wirklich großartig, dass in dieser Situation trotzdem Publikum kommt.

Das Programm ist ja nicht animierend: „Der Henker“, „Der Selbstmörder“, „Der Leichenverbrenner“.

Wir haben im Ensemble schon Witze darüber gemacht! Aber man kann den Spielplan nicht so leicht umwerfen, da stecken jahrelange Planungen dahinter. Und die Burg ist das Nationaltheater, unsere Aufgabe ist es nicht, die Menschen mit Komödien zum Abschalten zu bringen. Andererseits … Ich war vor Kurzem im TAG, in „Ödipus“ von Alexander Pschill. Eine wahnsinnig lustige Inszenierung. Eine wahnsinnig lustige Inszenierung. Ich dachte mir: Darauf hätte ich auch Lust! Aber tatsächlich hat auch „Der Leichenverbrenner“ mit dem Puppenspiel von Nikolaus Habjan viel Humor und „Monster“ ist an vielen Stellen urkomisch – das verraten nur leider die Titel nicht!

Aber die Stimmung ist im Keller?

Nicht generell, aber natürlich hat man die Angst, dass die Pandemie eine grundsätzliche Theaterkrise auslösen könnte.

Ein Einpersonenstück wie „Die Wand“ ist jetzt ideal. Denn Sie können immer einspringen …

Ja, erst letzte Woche ist „Bunbury“ ausgefallen. Ich springe sehr gern ein. „Die Wand“ ist ja auch mein eigenes Projekt.