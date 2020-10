"Der Leichenverbrenner“: Germanischer Herrenmenschenknödel

Was für eine erstaunliche Karriere also, über die Ladislav Fuks in seinem 1967 veröffentlichten Roman „Der Leichenverbrenner“ berichtet. Gegen ihn, den Tschechen mit dem Tropfen deutschen Blutes und dem nicht ganz reinrassigen Nachnamen, ist sein österreichischer Verwandter, der Herr Karl des Helmut Qualtinger, ein echtes Weichei.

Doch der österreichische Herr Karl ist ein mieser Charakter, ein Mensch aus Fleisch und Blut – und daher ein Monster. Der tschechische Herr Karl hingegen bleibt, wiewohl in der nur 80-minütigen Dramatisierung von einem Menschen verkörpert, eine ziemlich abstrakte Figur. In der soliden Umsetzung durch den Puppenspieler Nikolaus Habjan, die am Donnerstag im Akademietheater ihre Uraufführung erlebte, ist fast jeder Satz von Franzobels Fassung mit einem Ausrufezeichen versehen.