Dorian Concept: Ein legaler Grenzgänger zwischen Jazz und Electronica

Entstanden ist das Album in seinem Studio im 5. Wiener Gemeindebezirk. Im Gegensatz zu „Joined Ends“ wollt er diesmal weniger schaumgebremst die Synthesizer hochfahren. „Ich habe mir vorgenommen, mehr in die Tiefe zu gehen, mehr Schwung reinbringen.“ Es ist ein bewusst gesetzter Schritt zurück zum Dancefloor. Dabei stand folgende Frage im Vordergrund: „Wie voll kann man etwas klingen lassen, ohne dass es lärmend klingt“. Dieser akademische Zugang zur Musik ist Teil von Dorian Concepts Output. Er zwingt sich stets dazu, nach neuen Sounds zu forschen.

Und: Er ist für „The Nature of Imitation“ auch fündig geworden. Seine elf neuen, rein instrumental gehaltenen Stücke sind ein Versuch „zu schauen, wie man ähnlich klingende Sachen unterschiedlich darstellen, also imitieren kann.“ Daher speist sich auch der Titel seines neuen Werks, das für Concept einen Blick in die Zukunft macht. „Es ist meine Idee davon, wie sie Popmusik in den nächsten Jahren entwickeln könnte.“

Geht es nach ihm, klingt sie detailreich, euphorisch und überladen, aber ohne zu überfordern. Klar auszumachen sind auch wieder seine musikalische Vorlieben, die von Funk, Jazz, Hip-Hop über gerade angesagte Clubmusik bis hin zu Videospielsounds reichen. Mehr Aufmerksamkeit als bislang hat er heiteren wie poppigen Elementen zukommen lassen, was den neuen Songs ausgezeichnet steht.

INFO: Dorian Concept präsentiert heute, Freitag, im Rahmen einer speziellen Liveshow sein neues Album. Support: Wandl. Ab 22.30 Uhr im Gartenbaukino.