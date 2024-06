Doku über nordkoreanische Fußballerinnen: Zensur rund um die Uhr

Seit Brigitte Weich 2002 das Filmfestival in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang besuchte, beschäftigen sie diese Fragen. Damals bereiste sie als Teil der österreichischen Delegation von „Frankreich, wir kommen!!!“, dem Film ihres mittlerweile verstorbenen Schwagers Michael Glawogger, das abgeschottete Land und dachte bei sich: „Wo bin ich da gelandet?“

Und damals hörte sie auch zum ersten Mal von dem nordkoreanischen Fußballnationalteam der Frauen, das gerade große Furore machte.

„Ich habe nachgefragt, ob ich mir so ein Fußballspiel anschauen könnte“, erzählt Brigitte Weich im KURIER-Gespräch: „Ich wollte etwas anderes sehen als ein Mausoleum oder eine Führerverehrungsstätte. Und bereits damals habe ich gelernt: In Nordkorea das Normalste oder Alltäglichste zu sehen oder zu erfahren, ist am Allerunmöglichsten.“