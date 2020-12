Disput um Flüchtlingsboot bei der Venedig-Biennale

Es war der große Aufreger und das medial am meisten verbreitete Werk bei der Kunstbiennale in Venedig 2019 - dabei war es "offiziell" gar nicht Teil des Programms: Der Schweizer Künstler Christoph Büchel hatte das Wrack eines libyschen Flüchtlingsschiffes, das 2015 im Mittelmeer gekentert war, als Nebenprojekt vor das Arsenal geschafft und der dortigen Hauptausstellung damit gewissermaßen die Schau gestohlen. Darf man im Kunstkontext so etwas zeigen, wurde sinniert, ist es ein nötiger Hinweis auf reales Leid oder doch die Ausschlachtung desselben? Schließlich waren beim Kentern des Schiffes 700 Menschen ums Leben gekommen.

Nun aber ist der skandalgewohnte Büchel - er transferierte u. a. bereits einen Swingerclub ins Souterrain der Wiener Secession und eine Moschee in eine aufgelassene Kirche in Venedig - aber wieder in einen Disput geraten. Denn wie das Art Newspaper berichtet, hatte Büchel das Wrack von der sizilianischen Gemeinde Augusta ausgeliehen und sich verpflichtet, es nach einem Jahr zurückzustellen. Das ist bisher nicht geschehen.