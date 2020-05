Venedig schließt Moschee-Kunstprojekt

Venedig

Büchel ist für seine "hyperrealistischen Installationen", wie es im Kunstjargon heißt, berühmt bzw. berüchtigt. Inist noch seine Aktion aus dem Jahr 2010 in Erinnerung: Damals verpflanzte er einen Swingerclub ins Untergeschoß der Secession. Ingibt es trotz der engen historischen Kontakte der Stadt zur muslimischen Welt keine Moschee im zentralen Stadtgebiet. Die zahlreichender Stadt mussten bisher immer einBethaus in einem entlegenen Industrieviertel am Festland aufsuchen. Dies war der Hintergrund fürProjekt. Bei der Eröffnungszeremonie am 8. Mai, dievor Ort mitverfolgte, waren zahlreicheund auch die Botschafterinanwesend. Das Projekt vermittle "eine Botschaft des Friedens", erklärte die Diplomatin, der Ton war von Dankbarkeit geprägt. Nichtsdestotrotz waren den Organisatoren zahlreiche Hindernisse in den Weg gelegt worden.

Das Icelandic Art Center, das mit hinter dem Kunstprojekt steht, veröffentlichte einen offenen Brief auf seiner Internetseite, in dem es die Absicht des Künstlers darlegt. Büchels Installation solle ein Licht auf institutionalisierte Ausgrenzung und Vorurteile in der Gesellschaft werfen - auch mit Blick auf das Thema Einwanderung. Die Debatte, die nun stattfinde, sei "eine scharfe Widerspiegelung der gegenwärtigen Vorkommnisse, Vorurteile und Zustände in der Welt von heute."