Diskriminierung, wohin man blickt

„Viele der Tränen, die meine Generation öffentlich weint, sind Krokodilstränen“, schreibt Pauline Voss (geb. 1993) im Vorwort zu ihrem Buch. Also keine echten Tränen, sondern solche, die „einem simulierten Schmerz“ entspringen, wie die Autorin in einem Welt-Interview erklärte – „um Diskurse zu beeinflussen“. In welche Richtung, das macht der Untertitel des Buches deutlich: „Über die Machttechniken der Wokeness“.

Um es vorwegzunehmen: Es ist ein brillantes, noch dazu gut lesbares Buch geworden, welches die ehemalige NZZ- und heutige freie Journalistin da vorgelegt hat. Schonungslos, aber nicht polemisch, mit intellektueller Schärfe legt sie den Finger auf den Aberwitz zeitgeistiger Diskurse.

Bezugspunkt ist dabei der Philosoph Michel Foucault (1926–1984), den sie gewissermaßen vor seinen eigenen Anhängern schützen will: Foucault ist für Voss nicht der Ahnherr des „neuen woken Spießertums“, sondern mithilfe seiner Theorien will sie „die Machttechniken der Wokeness auseinandernehmen“.

Unter anderem nimmt Voss dabei eine angeblich fortschrittliche Sexualpädagogik ins Visier. So beschreibt sie, wie sie als Schülerin mit der Klasse eine einschlägige Beratungsstelle besuchte („Kondome mit Obstgeschmack“ zur Begrüßung): „Hinterher weiß jeder von jedem, ob er schon Sex oder Oralsex hatte.“ Lakonisches Fazit: „Ich bin vierzehn Jahre alt und frage mich, ob ich zu verklemmt bin.“