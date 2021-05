Dirigent Welser-Möst: "Zeichen einer unglaublichen Unkultur"

Aber wird es nicht furchtbar lange dauern, bis die Gräben, die aufgerissen wurden, wieder geschlossen sind? Oder kriegen wir das gar nicht mehr hin, weil politische Gruppierungen bewusst das andere denunzieren?

Ja, das ist brandgefährlich. Je größer diese Gräben sind, desto lauter wird der Ruf nach einer starken Führung. Deshalb müssen wir wieder lernen, aufeinander zuzugehen, einander zuzuhören, Respekt voreinander zu haben. Und unvoreingenommen zu sein. Sonst hat Gesellschaft als solche absolut keinen Sinn. Ich habe in den USA die vier Jahre von Trump erlebt, diese Gräben werden noch lange existieren. Aber diese Methode funktioniert nur, wenn man permanent Feindbilder kreiert. Ausländer, die anders ausschauen, oder wer auch immer. Ich finde Unterschiede etwas Großartiges. Und bin total gegen Gleichmacherei, auch bei der Sprache. Deshalb bin ich auch gegen krampfhaftes Gendern. Ich bin, wenn Sie so wollen, erster Feminist und habe in Orchestern mehr Frauen als Männer angestellt. Aber entscheidend war immer nur die Qualität. Im Moment habe ich das Gefühl, dass wir durch diese Gleichmacherei auch unsere Sprache verlieren. Das ist ein Zeichen einer unglaublichen Unkultur.

Apropos Kultur oder Unkultur: Wie haben Sie in der Krise die Rolle der Kultur in der Politik wahrgenommen?

Die Tragik des Ganzen ist die Bildungspolitik. Die letzte große Investition in Bildung und vor allem in künstlerische Bildung gab es in den 1970er-Jahren. Danach spielte Kultur im Bildungssystem eine immer kleinere Rolle. Schon in meiner Jugend musste man sich zwischen Musik und Bildnerischer Erziehung entscheiden. Und jetzt ist endgültig eine Generation an der Macht, die in einem Bildungssystem groß geworden ist, in dem Kultur gar nicht mehr vorkommt. Leider hat sich in diesem Jahr gezeigt, dass sich die schon länger abzeichnende Entwicklung weg von der „Kulturnation Österreich“ nun wesentlich beschleunigt hat.