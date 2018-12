Dirigent Welser-Möst: Europa hat sich „zu lange auf Lorbeeren ausgeruht“

Der österreichische Dirigent Franz Welser-Möst war einer der prägenden Klassik-Künstler dieses Jahres. Hier sein persönlicher Rück- und Ausblick, inklusive Kritik an der Kulturpolitik.

KURIER: Sie haben mit Ihrem Dirigat der „Salome“ von Richard Strauss bei den Salzburger Festspielen für einen künstlerischen Höhepunkt des Klassikjahres 2018 gesorgt. Wie sieht Ihre persönliche Jahresbilanz aus?

Franz Welser-Möst: Das war für mich künstlerisch eines der reichsten und auch ereignisreichsten Jahre. Es hat begonnen mit dem 100. Geburtstag des Cleveland Orchestra, mit „Tristan“ in Cleveland und der 9. Symphonie von Mahler in der Carnegie Hall. Es ging mit dem Beethoven-Zyklus in Cleveland, Wien und Tokio weiter, dann kam „Salome“. Und seit Ende August habe ich 25 Konzerte der Wiener Philharmoniker dirigiert, die meisten bei einer Asien-Tournee. Enden wird das Jahr mit einer „Fledermaus“ in Dresden mit Jonas Kaufmann, Elisabeth Kulman und vielen anderen.