Dirigent Welser-Möst: „Die Weltordnung gerät ins Wanken“

Es ist ein Friedenskonzert in einem schwierigen Kontext: Heute, Sonntag, spielen die Wiener Philharmoniker in Versailles ein Gedenkkonzert, um an das Ende des Ersten Weltkrieges vor genau 100 Jahren zu erinnern. Im Publikum: Höchstrangige Politiker. Am Pult steht der österreichische Dirigent Franz Welser-Möst. „Die Weltordnung, die ihre Ursprünge im Ersten Weltkrieg hat, gerät derzeit, 100 Jahre später, ins Wanken“, sagt er im KURIER-Interview. „Das beschäftigt einen schon.“

KURIER: Wie gehen Sie denn mit diesem politischen Unruhe-Kontext um?

Franz Welser-Möst: Dieses Konzert ist schon vor der Präsidentschaft von Trump geplant worden (lacht). Wir fangen mit einem humanistischen Statement an: Mit der „Zauberflöten“-Ouvertüre. Und wir enden mit einem Stück von Charles Ives, „The Unanswered Question“ – als Statement, dass diese Vision vom Humanismus, die Mozart in der „Zauberflöte“ hat, ja bis heute nicht eingelöst ist. Und das wirklich Traurige daran ist: Dass wir dieses Konzert, das sich auch Friedenskonzert nennt, in einer Zeit spielen, in der zum ersten Mal seit dem kalten Krieg wieder von Aufrüstung die Rede ist. Ich bin mir bewusst, dass man mit so einem Konzert nicht die Welt bewegt. Aber es ist als Zeichen gedacht. Und findet in einer Zeit statt, in der man sagen muss: Es war schon einmal hoffnungsreicher.