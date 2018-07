Philipp Blom: "Vielleicht ein Besuch am Sterbebett" der Aufklärung

Und was jetzt?

Wir werden sehen, was daraus folgt. Die Frage ist, wie wir Wahlen über einen Sachverhalt haben können, wenn wir uns nicht einigen können, was für ein Sachverhalt das überhaupt ist. Ob sich die Demokratie in diesem Umfeld wandeln muss. Und ob sie sich in Richtung mehr Demokratie wandeln kann, mit kreativeren Modellen der Beteiligung. Oder vielleicht geht es auch dahin, dass Demokratie ein Auslaufmodell ist.

Was wäre das neue Modell?

Es gibt genügend Politiker in Europa, die Singapur bewundern. Dort ist es friedlich und die Wirtschaft brummt. Oder das „Social Credit“-Modell in China (Menschen bekommen für Fehlverhalten Punkte abgezogen und verlieren dadurch gesellschaftliche Möglichkeiten, Anm.). Man kann sich vorstellen, dass Algorithmen und Überwachung und Big Data so ein System sehr favorisieren. Und in diesem System können viele Menschen gut und friedlich leben. Ohne freie Meinungsäußerung, ohne allgemeine Menschenrechte, aber sehr effizient.

Und ohne Freiheit der Kunst – diese scheint, sagt auch Festspiel-Intendant Markus Hinterhäuser, den Menschen immer unwichtiger in ihrem Leben: „Vielleicht wird diese Kultur, für die wir stehen, genauso aussterben wie die Mayakultur“, sagte er kürzlich zum KURIER. Geht diese Entwertung der Kunst Hand in Hand mit der politischen Entwicklung?

Natürlich. Aufklärung funktioniert nicht ohne Hoffnung. Dass wir besser leben, bessere Menschen sein können. Wenn man aufhört, das zu glauben, dann klingt das alles sehr hohl. Und dann wird die Kunst, die sich dem verschreibt, dieses bessere Selbst zumindest sichtbar zu machen, zum Entertainment für eine globale Elite. Das ist schade, das muss sie nicht sein. In Salzburg sieht man, dass man manchmal eine Menge Geld in die Hand nehmen muss, um große künstlerische Ereignisse sichtbar zu machen. Ich vertraue Markus Hinterhäuser, dass er das tut, weil er die Kunst für wichtig hält. Weil er Menschen berühren und erreichen will. Es ist gut, dass es Menschen gibt, die so etwas glauben.