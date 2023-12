"Dinner for One": 60 Jahre besoffen durch Silvester

Die deutsche TV-Erstaufführung hatte der Sketch nicht zu Silvester - sondern im März.

Die Schwarz-Weiß-Produktion mit den beiden Schauspielern Freddie Frinton und May Warden war am 8. März 1963 in der Sendung "Guten Abend, Peter Frankenfeld" erstmals ausgestrahlt worden. Der sympathische Butler James und seine Herrin Miss Sophie kamen beim deutschen Publikum so gut an, dass "Dinner for One oder Der 90. Geburtstag" wenige Wochen später in Hamburg beim NDR auf Englisch aufgezeichnet wurde. Frinton hatte den Sketch da schon seit mehr als zehn Jahren in England mit wechselnden Partnerinnen aufgeführt.