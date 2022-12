Kuriose und spannende Fakten rund um den Klassiker "Dinner for One"

„The same procedure as every year“ (Der gleiche Ablauf wie in jedem Jahr) 18 Minuten TV-Unterhaltung vom Feinsten (nur in der Schweiz gibt es eine sieben Minuten kürzere Version).

Bereits 1988 kam der Sketch rund um Butler James und Miss Sophie ins Guinness-Buch der Rekorde als „am häufigsten wiederholte TV-Produktion“. Erstmals wurde das Kurz-Stück 1961 in der NDR-Fernsehsendung „Lassen Sie sich unterhalten mit Evelyn Künneke“ gezeigt, am 31. Dezember 1972 wurde beim Norddeutschen Rundfunk in Hamburg die Tradition begründet, „Dinner for One“ stets zu Silvester auszustrahlen.